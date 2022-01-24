ندوة لتنسيقية الشباب حول الجدل المثار بخصوص فيلم «أصحاب و لا أعز» (فيديو)

أثارت الجرأة التي ناقش بها فيلم «أصحاب ولا أعز»، فكرة الأجهزة التكنولوجية وخاصة الموبايل باعتباره سبب في تشوه العلاقات سواء بين الأصدقاء أو الأزواج لما يحمله من خبايا وأسرار خاصة بصاحبه فقط لو اكتشفها المحيطين لربما تنهار العلاقات سواء صداقة أو زواج.

وبدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة نقاشية من خلال بث مباشر عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، لمناقشة الجدل حول فيلم «أصحاب ولا أعز» للنجمة منى زكي.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة “نتفلكس” لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

ويدور النقاش في هذا الاطار بين وجهتي النظر مع ضيوف الندوة الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والناقد الفني خالد محمود ويدير الندوة الإعلامي أحمد عبدالصمد.

للمتابعة الندوة:

التنسيقية تشارك في مؤتمر "من منتدى شباب العالم إلي شباب الغربية"

وشارك الدكتور محمد عز الرجال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلا عن جامعة طنطا، في فاعليات مؤتمر "من منتدى شباب العالم إلي شباب الغربية"، أمس السبت، بقصر الثقافة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وقدم كل منهم شرحاً مختصراً لأدوارهم في ورش العمل المختلفة التي شاركوا بها، وما الذي استفادوه منها، ودار النقاش حول موضوعات (البيئة، مستقبل الطاقة، العملية التنظيمية لفعاليات المنتدى، الدور الوقائي والعلاجي للقطاع الطبي أثناء فعاليات المنتدى، التحول الرقمي، الدراسة عن بعد في زمن الكورونا وما بعده، والجانب الثقافي والفني وفعالياته المتنوعة في المنتدى).

وشارك عز الرجال، بالعديد من النقاشات عن الموضوعات التي تم مناقشتها في منتدى شباب العالم، مثل: (حقوق الإنسان، حياة كريمة، ريادة الأعمال، تأثيرات المناخ، تأثيرات ما بعد فيروس كورونا على مستقبل الرعاية الصحية، المبادرات والمنح المقدمة).