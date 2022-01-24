الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

أصحاب ولا أعز.. كيف دافعت منى زكي عن نفسها في «فيلم الأزمة»؟

جريدة الدستور

تعرضت الفنانة منى زكي للعديد من الانتقادات خلال الساعات الماضية بعد عرض فيلمها الجديد "أصحاب ولا أعز" الذي يشارك فيه عدد من النجوم.

وعلى الرغم من عدم رد منى زكي، على كل الانتقادات التي وجهت لها من الجرأة بسبب مشهد ظهرت فيه وهي تخلع ملابسها الداخلية وتضعها في حقيبة يدها، كما تم اتهام الفيلم بالترويج للمثلية، لكنها تقوم بنشر كل التعليقات الإيجابية عن الفيلم عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، كما تنشر كل تعليقات الدعم التي تلقتها من قبل النجوم مكتفية بردهم دون التعليق منها.

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