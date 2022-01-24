الإثنين 24 يناير 2022
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عالم

أبرز كلمات مندوبي الدول في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

تستعرض “الدستور” أبرز كلمات مندوبي الدول في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا.

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، اليوم الإثنين، إنهم سعداء لعدم حدوث اشتباكات مسلحة منذ أكثر من عام لكن لا وجود لتقدم حقيقي بالمسار العسكري في ليبيا، مشيرًا إلى أن من من المهم إشراك كل الأطراف الليبية في المناقشات الجارية والانتخابات. 

من جهته أكد السفير طاهر السني  مندوب ليبيا بمجلس الامن، على دعم حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق مسار الانتخابات ودعمها للمفوضية في اجراء أي عملية انتخابية شفافة ونزيهة،مشددًا على ضرورة تؤييد الملكية الليبية لتحقيق عملية انتخابية بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وأشاد مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، بجهود اللجنة العسكرية 5+5 ولقائتها مع مختلف القادة العسكريين بمختلف المناطق الليبية، مشددة على تتطلع بلاده لدور إيجابي من مجلس الامن لدعم توافق الليبيين والعمل معهم على وقف كافة اشكال التدخل الأجنبي.

ودعا السني، في كلمته، المجتمع الدولي وعلى رأسهم الاتحاد الافريقي قلمساندتنا في جهود تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد .

في السياق، شدد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل توحيد المؤسسات الليبية خاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية. 

كما قالت مندوبة ايرلندا بمجلس الامن، أن اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في اكتوبر الماضي كان له أثر ايجابي لانطلاق جهود تحقيق السلام والمصالحة وارساء دعائم الديمقراطية في ليبيا، مشددة على ضرورة التشجيع على مشاركة المرأة الليبية والشباب الليبي في أي عملية سياسية ديمقراطية في البلاد ونرفض كافة اشكال التهميش ضد المراة.

ومن جهته طالب مندوب بريطانيا بمجلس الامن، بضرورة مشاركة المرأة الليبية والشباب في العملية السياسية والانتخابات أمر ضروري لتحقيق الديمقراطية مضيفًا : نخشى من مواصلة التحديات التي منعت تحقيق الانتخابات في ليبيا.

وفي السياق، طالب مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، بضرورة مضاعفة الجهود من اجل توحيد المؤسسات الليبية خاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية. 

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