«تييري موجلر».. محطات في حياة أشهر مصممي أزياء الثمانينات

توفي مصمم الأزياء الفرنسي مانفريد تييري المعروف باسم تييري موجلر عن 73عمر ناهز الـ73عامًا، حيث تم الإعلان عن وفاته عبر حسابه الشخصي على الانستجرام بنشر مربع أسود مع التسمية التوضيحية: "إننا نشعر بالصدمة لإعلان وفاة السيد مانفريد تييري موجلر.. أتمنى أن ترقد روحه في سلام”.

وتوفي المصمم المعروف بصورته الظلية ذات الخصر الضيق خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وفقًا لوكيله جان بابتيست روجو.

وفي عام 2003 ، أعلن اعتزاله الموضة قائلاً: "الموضة جميلة، فن ثلاثي الأبعاد على الإنسان، لكن هذا لم يكن كافيًا، ولهذا السبب بدأت في الإبداع بطرق أخرى.بالنسبة لي، لم تعد الأداة المناسبة، لكن العطر لا يزال يثير اهتمامي ".

ومع ذلك فقد تقاعد في عام 2019 ، عندما ابتكر فستانًا لكيم كارداشيان لارتدائه في ميت جالا، كان أيضًا وراء أحدث تصميمات ليدي جاجا ومايلي سايروس وبيونسيه وبيلا حديد وكاردي بي في السنوات الأخيرة.

وقالت عارضة الأزياء جيري هول لصحيفة نيويورك تايمز إن المصمم: “كان خالدًا وسابقًا لعصره، كان يعرف كل شيء عن الموضة وتعكس ملابسه كل انماط الحياة، وكل الطبقات في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات”.

بدأ موجلر عمله كراقص وعمل في عدد من دور الأزياء الفرنسية قبل إطلاق مجموعته الخاصة في أوائل السبعينيات، لقد جلب عنصرًا دراميًا ومسرحيًا إلى عمله وهيمنت تصميماته الرائدة على المدرجات الأوروبية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والتي ارتدتها عارضات الأزياء بما في ذلك سيندي كروفورد ونعومي كامبل.

وابتكر مقطوعات جريئة ومتألقة للفنانين الموسيقيين بما في ذلك ديانا روس وديفيد بوي وجورج مايكل، واستمرت تصميماته القديمة استمرت في الظهور في احتفالات توزيع الجوائز وفي مقاطع الفيديو في السنوات الأخيرة، وكان يرتديها موسيقيون مثل كاتي بيري وريهانا وكاردي.