لقيا مصرعهما أسفل أنقاض سقف عقار.. نيابة الإسكندرية تصرح بدفن «مرزوق ومريم»

أمرت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم الإثنين، بتسليم جثث "مرزوق.إ.ج"، 70 عامًا، وزوجته "مريم.م.إ"، 65 عامًا، لأسرتيهما وصرحت بدفنهما، بعد أن لقيا حتفهما إثر انهيار سقف شقة سكنية، كائنة في الطابق الخامس، بعقار قديم "مأهول بالسكان" عليهما.

وطلبت النيابة، بإشراف محامي عام نيابة غرب الإسكندرية الكلية، التقرير الطبي الخاص بمناظرة الجثتين، وتقرير الحماية المدنية، وأقوال شهود العيان، ومدها بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار بالحي، حيث إنه صادر له قرار ترميم منذ عام 2017 ولم ينفذ.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقى مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بالحادث، وبانتقال الكول الأمني، وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي غرب إلى موقع البلاغ، تبين انهيار سقف شقة سكنية، كائنة في بلوكات مساكن المفروزة، وأسفر ذلك عن مصرع شخصين.

وبالفحص تبين إجراء مالك الوحدة السكنية، الكائنة في الطابق الخامس، أعمال ترميم للسقف والأرضية، بشكل عشوائي، ودون ترخيص، ما أدى إلى انهياره على الطابق الرابع، وأسفر عن مصرع الزوجين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتيهما من أسفل الأنقاض، ونقلهما إلى مشرحة كوم الدكة.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على مالك الوحدة السكنية، والمقاول المسئول عن أعمال الترميم، وجار عرضهما على النيابة العامة، للتحقيق في الواقعة، واتخاذ قرارًا بشأنهما.

فيما جرى إخلاء البلوك السكني بالكامل من السكان، وعددهم 12 أسرة، لحين عرضه على لجنة من كلية الهندسة لتحديد مصيره، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.