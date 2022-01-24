علاء البطل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة المصرية العامة للبترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف الجيولوجي علاء عبد الفتاح قاسم البطل، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة المصرية العامة للبترول، اعتبارًا من 26 يناير الجاري 2022، وذلك خلفًا للمهندس عابد عز الرجال، لبلوغه سن التقاعد القانونية.

وأصدر وزير البترول، قرارًا بتكليف الدكتور نائل عبد الرحمن محمد درويش، رئيسًا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، اعتبارًا من 26 يناير 2022.

كما تم تكليف الكيميائي محمد عمر إبراهيم بركات، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات «إبيروم»، اعتبارًا من 26 يناير 2022.

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف المهندس علاء عادل عباس السيد حجر، رئيساً للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أصدر وزير البترول قرارا بتكليف المهندس إبراهيم حسن أحمد محمد إبراهيم، نائبًا للرئيس التنفيذي بالشركة الإسبانية المصرية للغاز «سيجاس».

ومن المنتظر أن يصدر وزير البترول حركة المساعدين الخاصة بالشركات خلال الفترة القادمة، كما تم إصدار حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول، خلال نهاية العام الماضي 2021.