الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار الأقصر الدولى (صور)

اللجنة العليا للتفتيش
اللجنة العليا للتفتيش الامني

أجرى الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني ورئيس اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية والوفد المرافق له، جولة تفقدية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بمطار الأقصر الدولى.

وذلك استمرارًا للجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية، وفى إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني.

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وخلال الجولة تفقدت اللجنة صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات وبرج المراقبة والأرصاد الجوية، وكذلك قرية البضائع ومنطقة الأسواق الحرة، والحجر الصحي وغرفة العزل، حيث اطلعت على الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية المطبقة داخل وخارج المطار.

وكذلك عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات تزامنًا مع توجهات الحكومة المصرية لتشديد الإجراءات الوقائية  لمواجهة مستجدات الوضع فيما يخص متحور "أوميكرون"، والالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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كما تفقدت اللجنة مواقع البالون الطائر فى البر الغربي بالأقصر لمتابعة إجراءات السلامة المتبعة فى تشغيل البالون الطائر.

يشار إلى أن 6 مطارات مصرية نجحت فى تجديد شهادة الاعتماد الصحى الدولى للسفر الآمن الدوليين للعام الثانى على التوالى وهم القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، والتى يمنحها المجلس الدولى للمطارات (ACI) ضمن البرنامج الدولي للاعتماد الصحى للمطارات (AHA)، والذى تتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين، حيث أثمرت نتائج التقييم للمجلس الدولى للمطارات عن تجديد شهادة السفر الصحى الآمن لهذه المطارات المصرية، لتصبح مصر من أوائل دول العالم التى تنجح فى تجديد شهادة الاعتماد الصحى، وهو ما يعد إنجازًا دوليًا جديدًا لقطاع الطيران المدنى المصرى.

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وذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات وكافة المنشآت الحيوية بقطاع الطيران، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

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 جدير بالذكر أن 11 مطارًا مصريًا كانت قد حصلت على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس الدولى للمطارات خلال عام 2021، وهى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وطابا والاقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط وبرج العرب ومرسى مطروح ومرسى علم.

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اللجنة العليا للتفتيش الأمني مطار الأقصر الدولي العليا للتفتيش الأمني والبيئي وزير الطيران المدني المطارات المصرية

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وائل لطفي

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