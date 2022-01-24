الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1862 مخالفة خلال حملة على الطرق والمحاور بالقليوبية

حملة مكبرة لضبط
حملة مكبرة لضبط السيارات

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 1862 مخالفة مرورية، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها العقيد رامى سعد رئيس مباحث المرور.

 وأسفرت الحملة عن ضبط 1862 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 811 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و680  مخالفة متنوعة، وضبط 61 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و43 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 21 مخالفة لقائدى دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 11 دراجة غير مرخصة، وتحرير 34 مخالفة ملصقات، و201 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 16250 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 14 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2750 جنيها مصالحات.

القليوبية مرور القليوبية حملة مكبرة بدون رخصة غير المرخصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

مصدر داخل معسكر المنتخب يكشف موقف الونش من مباراة كوت ديفوار

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

الصحة: قرار خفض سن تلقى لقاح «فايزر» للأطفال إلى 5 سنوات ما زال تحت الدراسة

علاء البطل رئيسًا تنفيذيًا للهيئة المصرية العامة للبترول

خريطة سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية