الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وكلية القانون بالجامعة البريطانية

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

وقع الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مع المستشار حسين مصطفي رئيس هيئة قضايا الدولة، بين كلية القانون بالجامعة البريطانية ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

وشهد توقيع البروتوكول الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، والمستشار وحيد أحمد محمد عوض رئيس المكتب الفني القانوني ومدير مركز الدراسات القضائية بهيئة قضايا الدولة، والمستشار رأفت الشريف الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد، والمستشارة أمينة مصطفي.

واستهل رئيس الجامعة البريطانية في مصر، كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، تلك الهيئة العريقة ذات التاريخ القضائي الكبير، قائلًا: نحن نسعى إلى تمكين الطلاب وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من خبرات، ونحرص دائمًا على اختيار شركاءنا بناءً على معايير تحقق رؤية الجامعة، لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع المصري، ونضع نصب أعيننا بناء الثقة في كفاءة وقيادة جميع منتسبي الجامعة، وسط رؤية شاملة لوضع الجامعة في أولى مصاف الجامعات المصرية والعربية والعالمية، وتمكين الجامعة من تخريج جيل من الشباب قادرين على خلق فرص عمل والعمل في السوق العالمية، توافقًا مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه الوطن ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري الحديث.

فيما أبدى المستشار حسين مصطفي رئيس قضايا الدولة إعجابه بالمستوى التعليمي المتميز الذي تزود به الجامعة البريطانية في مصر طلابها، وتوجه بالشكر إلى الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، على حفاوة الاستقبال قائلًا: يسعدني ويشرفني التواجد بالجامعة البريطانية، هذا الصرح التعليمي العظيم الذي خرج جيل واع، ودليلي علي ذلك دفعة 2020 من خريجي كلية القانون بالجامعة البريطانية، الذين أجروا اختبار الالتحاق بالهيئة وأبلوا بلاءً حسنًا وأظهروا حسن التعلم.

رئيس الجامعة البريطانية رئيس هيئة قضايا الدولة كلية القانون مركز الدراسات القضائية البروتوكول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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