الإحصاء: 62.6% زيادة فى صادرات مصر لأوروبا خلال 2021

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أوروبا إلى حدود 39.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 32.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار بنسبة نمو قاربت 24%.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن السوق الأوروبية تعد الأعلى عالميًا فى استقبال الصادرات المصرية التى ارتفعت إلى حدود 13.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 8.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.2 مليار دولار بنسبة نمو 62.6% خلال عام.

وتأتى تركيا فى المرتبة الأولى بين دول أوروبا من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها والتى ارتفعت لـ1.994 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، تليها الصادرات المصرية إلى إيطاليا والتى ارتفعت لـ1.952 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 1.186 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ثم إسبانيا والتى ارتفعت الصادرات المصرية إليها لـ1.353 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 677.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

كما أظهر تقرير الإحصاء ارتفاع واردات مصر من دول أوروبا إلى حدود 26.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 23.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 10.5%.

وجاءت ألمانيا فى المرتبة الأولى بأعلى واردات لمصر من دول أوروبا والتى بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 67.7 مليون دولار، يليها تركيا والتى بلغت واردات مصر منها 2.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 386.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار، ثم روسيا بواردات بلغت 2.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 8.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار، كما بلغت واردات مصر من إيطاليا 2.407 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2021 مقابل 2.478 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق بانخفاض قدره 70.9 مليون دولار.