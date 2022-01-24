ستيفانى وليامز: «النواب الليبى» يجتمع لمناقشة مصير الانتخابات الوطنية

قالت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، اليوم الأحد، إن كل الأنظار اليوم تتجه مرة أخرى إلى مجلس النواب وهو يجتمع لمناقشة مصير الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الأصل في 24 ديسمبر 2021.

وتابعت وليامز، وفي سلسلة تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على تويتر، ننتهز هذه الفرصة للتذكير بأن هذا هو مقر النائبة سهام سرقيوة التي اختطفت بعنف من منزلها في بنغازي في 17 يوليو 2019 من قبل مسلحين، مردفة نواصل مطالبتنا الجهات المعنية بتقديم المعلومات حول مكان تواجد سهام.

وأوضحت أن مرتكبي هذه الجريمة النكراء بحق امرأة وعضو منتخب في البرلمان ما زالوا طلقاء، ونقف مع أسرة سهام وآلاف من أنصارها وكل الليبيات اللواتي يخاطرن بحياتهن للمشاركة في الحياة العامة والسياسية في المطالبة بالعدالة والمساءلة عن اختطاف سهام واختفائها.

وشجعت المبعوثة الأممية أعضاء مجلس النواب على تحمل مسئولياتهم الوطنية وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات.