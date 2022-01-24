الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ستيفانى وليامز: «النواب الليبى» يجتمع لمناقشة مصير الانتخابات الوطنية

ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

قالت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، اليوم الأحد، إن كل الأنظار اليوم تتجه مرة أخرى إلى مجلس النواب وهو يجتمع لمناقشة مصير الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الأصل في 24 ديسمبر 2021. 

 

وتابعت وليامز، وفي سلسلة تغريدات نشرتها وليامز عبر حسابها على تويتر، ننتهز هذه الفرصة للتذكير بأن هذا هو مقر النائبة سهام سرقيوة التي اختطفت بعنف من منزلها في بنغازي في 17 يوليو 2019 من قبل مسلحين، مردفة نواصل مطالبتنا الجهات المعنية بتقديم المعلومات حول مكان تواجد سهام. 

وأوضحت أن مرتكبي هذه الجريمة النكراء بحق امرأة وعضو منتخب في البرلمان ما زالوا طلقاء، ونقف مع أسرة سهام وآلاف من أنصارها وكل الليبيات اللواتي يخاطرن بحياتهن للمشاركة في الحياة العامة والسياسية في المطالبة بالعدالة والمساءلة عن اختطاف سهام واختفائها. 

وشجعت المبعوثة الأممية أعضاء مجلس النواب على تحمل مسئولياتهم الوطنية وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات.

ستيفاني وليامز ليبيا مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الانتخابات الوطنية الانتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل 11 متهما بكفالة 2000 جنيه بقضية «الطالبة بسنت»

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

الصحة: تحديث بروتوكولات علاج «سرطان الكبد» وتوفير نوعين من الأدوية

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الصين ترسل 39 طائرة حربية باتجاه تايوان.. وتايبيه تتعقبها

ستيفانى وليامز: «النواب الليبى» يجتمع لمناقشة مصير الانتخابات الوطنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

محمد العسيري

على حَسبْ الريح.. ما يودى

ماجد حبته

قها وإدفينا.. ضياع وعودة

بسنت حسن

الفقر و الحجاب

د. منى حلمى

الدولة المدنية والفتوى الشرعية

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية