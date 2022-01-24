الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الفيوم يهنئ شريف العطار بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة

الأستاذ الدكتور شريف
الأستاذ الدكتور شريف العطار

هنأ الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم - بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة - الدكتور شريف محمد صبري حافظ العطار، بعد إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة بجامعة الفيوم، متمنيًا له دوام التقدم والترقي.

وتخرج شريف العطار، في جامعة القاهرة وحصل على درجة الدكتوراه منها في الهندسة المعمارية عام 1999، وعمل وكيلًا لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث بكلية الهندسة بجامعة الفيوم خلال الفترة من 2010 حتى 2013،  ووكيلًا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتبارًا من 2018/10/1 وحتى الآن، كما شغل سيادته منصب قائم بأعمال عميد كلية الهندسة اعتبارًا من 2020/2/9 حتى الآن.

كما أن له العديد من الاهتمامات البحثية مثل تكنولوجيا البناء وإدارة المشروعات والمنشآت ومواد البناء الذكية، بالإضافة إلى العديد الأنشطة الأكاديمية حيث أنه عضو باللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، واستشاري بنقابة المهندسين، وعضو في الجمعية الأمريكية للمهندسين الإنشائيين (ASCE)، ورئيس لجنة الحفاظ على المباني التراثية بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى أنه تم اختياره ضمن أعضاء مؤسسة (MARQUIS Who’s Who in Science and Engineering) الأمريكية عام 2005، وعضو مجلس إدارة بجمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بجمهورية مصر العربية وحائز على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية عن بحث " العمران والتعمير في ضوء القرآن والسنة".

الأستاذ الدكتور شريف العطار عميد ا لكلية الهندسة بجامعة الفيوم

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