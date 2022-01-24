الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هدايا عيد الشرطة.. افتتاح وحدات مرورية متطورة بالمراكز التجارية والنوادي

هدايا عيد الشرطة
هدايا عيد الشرطة

حرصت وزارة الداخلية، على تقديم كافة الهدايا للمواطنين بمناسبة احتفالات المصريين بعيد الشرطة الـ70، وبجانب الهدايا الرمزية للمواطنين من ورود وحلوى يتم توزيعها في الشوارع، افتتحت  "الداخلية"، اليوم الإثنين، وحدات المرور متطورة في المراكز التجارية والنوادي الرياضية للتيسير على المواطنين وإيصال الخدمات التي تهم المواطن لجميع الأماكن.

ويستحدث قطاع المرور خدمات جديدة، متمثلة في "المرور المتنقل"، حيث سيتم تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة تتضمن إصدار تراخيص تسيير وفحص فني للمركبات بجميع أنواعها.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما سيتم توفير نحو 40 سيارة فأكثر من سيارات حديثة تعمل كـ"وحدات مرور نموذجية متنقلة" على مستوى الجمهورية، ومجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المرورية المختلفة، وذلك من أجل دعم وحدات المرور الثابتة أو للدفع بها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية أو للانتقال لتقديم الخدمات للمواطنين والجهات المختلفة، طبقًا لخطط العمل والانتشار، التي يحددها قطاع المرور والحماية المدنية، مع تجهيز الوحدات المتنقلة بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.

وزارة الداخلية وحدات مرور متطورة المراكز التجارية احتفالات أعياد الشرطة قطاع المرور المرور المتنقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

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