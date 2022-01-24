نقيب المهن التمثيلية يتهم «يوتيوبر» بالإساءة للفنانين

تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد الأشخاص - يوتيوبر- لقيامه بالإساءة لعدد من الفنانين ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب"، مستخدمًا ألفاظ تعد طعنًا فى الأعراض.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، أن المشكو فى حقه سب عدد من الفنانين ونشر أخبار كاذبة عنهم، ووصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم وللنقابة.

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 308 و308 مكرر م قانون العقوبات، لارتكابه جرائم الإساءة بالسب والقذف والطعن في الأعراض.