الإثنين 24 يناير 2022
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حوادث

حبس 146 تاجر مخدرات و28 متهمًا بالبلطجة في المحافظات

جريدة الدستور

أمرت النيابة العام، اليوم الإثنين،  بحبس 146 تاجر مخدرات و28 عاطلًا لاتهامهم بالبلطجة في المحافظات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما سقط في قبضة أجهزة الأمن، تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، و28 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و146 تاجر مخدرات بحوزتهم 44 كيلو مواد مخدرة، وإعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها.

جاء ذلك في اطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

النيابة العامة حبس تاجر مخدرات البلطجة تشكيل عصابي

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