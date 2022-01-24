حبس 146 تاجر مخدرات و28 متهمًا بالبلطجة في المحافظات

أمرت النيابة العام، اليوم الإثنين، بحبس 146 تاجر مخدرات و28 عاطلًا لاتهامهم بالبلطجة في المحافظات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما سقط في قبضة أجهزة الأمن، تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوعة، و28 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و146 تاجر مخدرات بحوزتهم 44 كيلو مواد مخدرة، وإعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها.

جاء ذلك في اطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.