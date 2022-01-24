«أعياد الشرطة المصرية».. ندوة ثقافية في بيت ثقافة فيصل بالسويس

نظم نادي أدب بيت ثقافة فيصل بمحافظة السويس، برئاسة الشاعر محمد التمساح، ندوة ثقافية بعنوان (أعياد الشرطة المصرية) للمحاضر والمؤرخ أنور فتح الباب، والأديب عادل أبو عويشة، وأدار الندوة الشاعر محمود السنوسي، وذلك بمركز شباب فيصل.

ندوة بثقافة السويس

وتناولت الندوة البُعد التاريخي لأعياد الشرطة المصرية، حيث ضرب رجال الشرطة المصرية أروع الأمثلة في الشجاعة والبطولة والفداء في معركة الإسماعيلية عام 1952، التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952.

ندوة بثقافة السويس

وأوضح المؤرخ أنور فتح الباب، أن قوات الشرطة رفضت تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي، وكان من الضباط؛ النقيب حينئذٍ صلاح ذو الفقار.

وتابع فتح الباب: "لم يستطع الجنرال إكسهام قائد القوات البريطانية، أن يخفي إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد، ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف وأمر رجالة بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريمًا لهم وتقديرًا لشجاعتهم".

ندوة بثقافة السويس

كما تناولت المحاضرة أهمية دور شرطة مصر، فهم نجوم تتلألأ في سماء الوطن، كالذهب يزداد بريقًا ولمعانًا بمرور السنين تزداد قيمة كل من يحمل على عاتقه عبء صيانة أمن الوطن، وشرطة مصر هي الكنز الثمين الذي يدخره كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطاهرة، كطاقة أمان واستقرار هي الأصل في انطلاق معركة فلا تنمية دون أمن واستقرار.

ندوة بثقافة السويس

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإبراز دور أسود الشرطة المصرية وشهدائها وبث روح الولاء والانتماء لدى أطفالنا، وبرعاية الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، والكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.