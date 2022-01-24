تأهيل 43,055 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي القديمة

تستمر وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك حكومية، فى تنفيذ بروتوكول لتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة في دلتا النيل، بالإضافة إلى تحديث نظم الري، وذلك ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.

ترشيد استهلاك المياه بالأراضي القديمة بمحافظات دلتا النيل

يأتى ذلك فيما انتهت قطاعات وزارة الموارد المائية، وتضم الري، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الإثنين، من تنفيذ تأهيل 43,055 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادي ودلتا النيل، وذلك من إجمالي أطوال 461,98 كيلو متر في 6 محافظات، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية القديمة بمناطق دلتا نهر النيل.

تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة

من جهته قال الدكتور محمود إبراهيم رئيس قطاع تطوير الرى فى الموارد المائية والري، إن القطاع وأجهزة الوزارة المختلفة تواصل العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية وعدة بنوك وطنية، فى تنفيذ أعمال البروتوكول الخاص بتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة فى ستة محافظات بالدلتا والصعيد، مشيراً إلى تحفيز المزارعين على التحول من نظم الري التقليدية بالغمر إلى نظم الري الحديث مثل الرش والتنقيط، وذلك لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية.

كما أوضح رئيس قطاع تطوير الرى لـ"الدستور"، أن المشروع القومى لتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بدلنا النيل، وكذلك مشروع تحديث نظم الري، يراعي جميع النواحي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والفنية في المقام الأول، مؤكداً على أهمية تنفيذ المشروعات القومية الكبرى الحالية.

كذلك أشار محمود، إلى زيادة الوعي المجتمعى الكبير بقضايا المياه والتحديات المستقبلية لتوفيرها في الفترة الحالية، في ظل زيادة استخدامات الموارد المائية مع ثبات المتاح منها.