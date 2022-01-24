الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«غرفة السياحة»: 7 وكلاء سعوديين لموسم العمرة

موسم العمرة
موسم العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر أنه بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة، وافقت وزارة الحج والعمرة السعودية على زيادة عدد الوكلاء السعوديين المحددة مسبقا بخمسة وكلاء ليصبح إجمالي العدد سبعة وكلاء لموسم العمرة الجارى الإعداد له، أي أنه سيكون من حق كل وكيل سعودى تقديم الخدمات السياحية إلى 7 شركات بدلا من 5 شركات فقط.

وأشارت الغرفة، فى منشور للشركات، إلى أن زيادة عدد الوكلاء السعوديين سيتيح الفرصة أمام جموع الشركات السياحية للعمل في موسم العمرة المقبل، معربة عن عميق شكرها للجهود المبذولة من اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة على جهودها البناءة والفعالة لحل الأزمة، كما توجهت الغرفة بخالص الاعتزاز والامتنان لوزارة الحج والعمرة السعودية على سرعة تفهمها للأزمة التي تواجه شركات السياحية المصرية واستجابتها الفورية لحلها بما يتيح لكافة الشركات السياحية المصرية العمل في موسم العمرة المقبل.

وأضافت أن موافقة اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة لزيادة عدد الوكلاء السعوديين يأتى تتويجا للجهود المضنية المبذولة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لحماية ورعاية مصالح الشركات السياحية، وإتاحة الفرصة لجميع الشركات للعمل في العمرة للموسم الحالي 1443 هـ. 

يشار إلى أن ضوابط وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة المقبل تضمنت أن يتلقى الراغب فى العمرة جرعـات اللقـاح المعتمـدة بمـا فيهـا الجرعـة التعزيزية لمن مرعلى تلقيـه وفقا الضــوابط المقررة في هذا الشــق من وزارة الصحة ستة أشهر على تلقية الجرعة الأخيرة من اللقاح.

كما اشترطت أن يحصل المعتمر عتى شـهادة صحية صادرة من  وزارة الصـحة  تفيد بخلوه من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ضـرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR ) قبل  سـفره بمدة لا تزيد عن  72 سـاعة من أحد المراكز  المعتمدة التابعة لوزارة الصـحة والسـكان.

منشور الغرفة

العمرة
العمرة
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