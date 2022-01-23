حجز المتهمين بسرقة سائق «توك توك» بالإكراه فى المطرية

قررت نيابة المطرية اليوم حجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين انتهاء من التحريات الأمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بسرقة مركبة توك توك من صاحبها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المطرية.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وأقر المجني عليه امام جهات التحقيق بأن المتهمين استقلوا معه مركبة للتوك توك بغرض توصيلهم وأثناء سيرهم بأحد المناطق النائية تفاجئ بحملهم السلاح الأبيض في وجهه طالبين منه توك التوك توك والنزول منه، لكنه قام بالتشاجر معهم مستغيثا بالمارة وتم ضبطهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن الأهالي من ضبط عاطلين اثناء محاولتهم سرقة توك توك من صاحبه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المطرية وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم واقعة السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.