رفع 80 طن مخلفات وصيانة وتركيب 21 كشاف إنارة بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالتزامن مع أعمال صيانة وتركيب كشافات الإنارة بالقري التابعة لها وتمكنت من رفع 80 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وصيانة وتركيب 21 كشاف إنارة.

وقال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى احمد الغربية تم رفع 10 طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية والقرى التابعة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وايضا تم صيانة وتركيب 6 كشافات جديده بترعة موم الزهيري والطريق المؤدى لعزبة ابو جريد وصيانة 15 كشاف بالطريق ومتابعة أعمال التبطين بالحجارة باخر وصله لترعة كوم الزهيري بالجانب القبلي ببنى احمد الغربية والوقوف على أي مستجدات تعوق العمل به حفاظا على المظهر الجمالي.

وأوضح عادل عوض رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل أن قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة في مجال النظافة تم رفع 15 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وايضا تم صيانة الكشافات بعزبة سعد ومدخل عزبة عزاقة لتيسير حركة المارة والمواطنين.

وأشار حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير إلى أنه تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع ومن منطقة أولاد الشيخ ومنطقة المستودع والمقلب الرئيسي لقرية دمشير وبجوار كوبرى عزبة الحكيم التابعة للوحدة المحلية بدمشير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.

وأضاف محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أن قسم البيئة بالقرية قام بتكثيف حملات النظافة المكثفة، حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن الطريق العام وترعة سرى باشا ونقطة تجميع سيدي بشر بالسوق ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وقال أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن الوحدة المحلية بالقرية واصلت أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بطريق مكسيموس حيث تم عمل الصيانة اللازمة لتيسير حركة المركبات والمواطنين.