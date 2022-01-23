سكرتير عام مطروح يشهد مسابقة أحسن شيف للأكلات السيوية
أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، لحضور نهائي مسابقة أحسن شيف للأكلات السيوية، وتوزيع الجوائز على الفائزين على هامش فاعليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة.
وأكد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح على أهمية المسابقة للحفاظ على التراث السيوي، واشترك فيها عدد كبير من الطهاة حيث تم اختيار أفضل ثلاثة أصناف من الأكلات السيوية وتوزيع مبالغ مالية قيمتها ٦ آلاف جنيه على الفائزين.
وحصلت الفائزة الأولى زينب محمد عبد الله على مبلغ ٣ آلاف جنيه، وحصل الفائز بالمركز الثاني أبو بكر محمد علي على ألفي جنيه وحصل الفائز الثالث عبد الدايم إبراهيم عبد الله على 1000 جنيه، كما حصلت فاطمة محمد عثمان ورحيم محمد سنوسى وصالح محمد حسن على شهادات تقديرية من جائزة خليفة الدولية.
وأشار إلى أنه سيتم دخول الأكلات السيوية في قائمة الفنادق وذلك لترويج الأكلات السيوية داخل وخارج الجمهورية مقدما الشكر على بتنظيم المسابقة والمشاركين في فيها من أهالي سيوة.