الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام مطروح يشهد مسابقة أحسن شيف للأكلات السيوية

سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، لحضور نهائي مسابقة أحسن شيف للأكلات السيوية، وتوزيع الجوائز على الفائزين على هامش فاعليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة.

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سكرتير عام مطروح 

وأكد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح على أهمية المسابقة للحفاظ على التراث السيوي، واشترك فيها عدد كبير من الطهاة حيث تم اختيار أفضل ثلاثة أصناف من الأكلات السيوية وتوزيع مبالغ مالية قيمتها ٦ آلاف جنيه على الفائزين. 

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سكرتير عام مطروح 

وحصلت الفائزة الأولى زينب محمد عبد الله على مبلغ ٣ آلاف جنيه، وحصل الفائز بالمركز الثاني أبو بكر محمد علي على ألفي جنيه وحصل الفائز الثالث عبد الدايم إبراهيم عبد الله على 1000 جنيه، كما حصلت فاطمة محمد عثمان ورحيم محمد سنوسى وصالح محمد حسن على شهادات تقديرية من جائزة خليفة الدولية. 

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سكرتير عام مطروح 

وأشار إلى أنه سيتم دخول الأكلات السيوية في قائمة الفنادق وذلك لترويج الأكلات السيوية داخل وخارج الجمهورية مقدما الشكر على بتنظيم المسابقة والمشاركين في فيها من أهالي سيوة.

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سكرتير عام مطروح 

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محافظ مطروح توزيع الجوائز السكرتير العام جائزة خليفة احسن شيف

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