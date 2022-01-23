هاجم عايدة رياض.. ما هو سرطان المثانة وكيف يمكن علاجه؟

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة عايدة رياض التي استطاعت لفت الانتباه لها منذ بداية ظهورها على الشاشة كراقصة في فرقة رضا الاستعراضية واستطاعت أن تبهر الجمهور بخفة دمها ورشاقتها.

أصيبت عايدة في السنوات الأخيرة بمرض سرطان المثانة وقالت في أحد لقاءاتها التليفزيونية إن تلك المرحلة كانت من أصعب ما يكون عليها حتى أنها اضطرت أن تنزل للعمل وهى تتناول جرعات الكيماوي من أجل أن تحصل على الأموال.

ويرصد الدكتور أحمد الوراق، استشاري جراحة الأورام بقصر العيني أسباب وأعراض سرطان المثانة في التقرير التالي:

ما هو سرطان المثانة؟

سرطان المثانة هو المكان الذي يتطور فيه نمو الأنسجة غير الطبيعية والمعروف باسم الورم في بطانة المثانة في بعض الحالات، ينتشر الورم في عضلة المثانة.

ما هى أعراض سرطان المثانة؟

الدم في البول هو أكثر أعراض سرطان المثانة شيوعًا، الاسم الطبي للدم في البول هو البيلة الدموية وعادة ما يكون غير مؤلم وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان المثانة ما يلي:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر.

الشعور بالحاجة إلى التبول المفاجئ.

حرقان شديد عند التبول.

إذا وصل سرطان المثانة إلى مرحلة متقدمة وانتشر، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

آلام الحوض.

آلام العظام.

فقدان الوزن غير المتعمد.

تورم في الساقين.

ما هي أنواع سرطان المثانة؟

سرطان المثانة المبكر:

بمجرد التشخيص، يمكن تصنيف سرطان المثانة حسب مدى انتشاره إذا تم احتواء الخلايا السرطانية داخل بطانة المثانة، يسمى سرطان المثانة غير الغازي للعضلات أو سرطان المثانة المبكر وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان المثانة.

سرطان المثانة الغازي:

وعندما تنتشر الخلايا السرطانية خارج البطانة، إلى عضلة المثانة المحيطة، يسمى سرطان المثانة الغازي للعضلات هذا أقل شيوعًا، لكن لديه فرصة أكبر للانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.

سرطان المثانة النقيلي:

إذا انتشر سرطان المثانة إلى أجزاء أخرى من الجسم ، فإنه يُعرف باسم سرطان المثانة المتقدم أو النقيلي.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان المثانة؟

يبدو أن معظم حالات سرطان المثانة ناتجة عن التعرض لمواد ضارة، ما يؤدي إلى تغيرات غير طبيعية في خلايا المثانة على مدى سنوات عديدة.

التدخين:

التعرض لبعض المواد الكيميائية.

التهابات المسالك البولية طويلة المدى أو المتكررة.

حصوات المثانة طويلة الأمد.

عدوى غير معالجة مثل البلهارسيا.

كيف يتم علاج سرطان المثانة؟

في أي حالة من حالات الأورام يجب استئصال الورم، وفي حالات سرطان المثانة غير الغازي للعضلات، يمكن إزالة الخلايا السرطانية مع ترك باقي المثانة سليمة.

ثم أخذ جرعات الكيماوي وبعده أخذ جرعات العلاج الإشعاعي والمتابعة الجيدة والمنتظمة مع الطبيب.

إذا اضطر الطبيب إلى إجراء جراحة إزالة المثانة كليا يتم عمل فتحة في البطن بحيث يمكن تمرير البول إلى كيس خارجي، أو بناء مثانة جديدة خارج جزء من الأمعاء ويتم إجراء ذلك في نفس وقت استئصال المثانة.