الأحد 23 يناير 2022
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مصر

لمواكبة التحول الرقمي.. نقابة التمريض تكشف عن خطتها لتسهيل صرف المعاشات

نقيب التمريض
نقيب التمريض

كشفت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن الإجراءات التي اتخذتها نقابة التمريض للتسهيل على الأعضاء القدامى الحصول على المعاشات، لافتة إلى أن مجلس النقابة بدأ منذ العام الماضي بإصدار كروت "ميزة" للأعضاء المحالين حديثاً لصرف المعاش بدلاً من استلامها بالبريد.

وأضافت، في بيان لها اليوم، أن مجلس النقابة كان حريص على مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي، وتقديم كافة الخدمات النقابية للأعضاء بسهولة ويسر، والتى تم تنفيذها وفقاً لعدة خطوات تضمنت صرف المعاش للأعضاء بشكل مجمع كل 3 أشهر بدلاً من الوقوف في طوابير طويلة شهرياً بمكاتب البريد لصرف المعاش، ثم إصدار كروت ميزة للأعضاء الجدد المحالين للمعاش وإعداد قائمة بالأعضاء القدامى لتسليمهم كروت ميزة تدريجياً. 

ومن جهته، قال عبده رفعت عبد العال، وكيل أول النقابة العامة للتمريض، أن إصدار كروت ميزة لحصول الأعضاء على المعاش، ساهم في تقليل "المرتدات" من مكاتب البريد أو البنوك للنقابة، لافتاً إلى أنه في حال تأخر العضو في صرف المعاش من منافذ البريد، كان يتم ردها مرة أخرى إلى النقابة، وذلك في مدة زمنية قد تستغرق 6 أشهر، الأمر الذى كان يثير استياء الأعضاء.

وأضاف عبدالعال، أن كافة الأعضاء الجدد المحالين للمعاش يحصلوا فور التعاقد على كارت ميزة لصرف المعاش، أما الأعضاء القدامى فيتم تسليمهم الكروت تدريجياً وفقاً لخطة من 3 مراحل، حيث بدأت النقابة بالمحافظات الأقل عدداً بالأعضاء ومنها السويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح ثم المحافظات الأعلى عدداً بالأعضاء المنتسبين لها، لافتاً إلى أنه يتم حصر الأعضاء بكافة المحافظات وتحديث بياناتهم وارسالها للبنك لاصدار كروت الميزة للأعضاء.

التحول الرقمي نقابة التمريض صرف المعاشات كروت ميزة الصرف مجمع الأعضاء القدامى

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