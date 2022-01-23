الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخص في انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط أعلى الطريق الأوسطي، قبل محور الضبعة اتجاه "القاهرة _ 6 أكتوبر"، ونقل المصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالزلط أعلى الطريق الدائري الأوسطى قبل محور الضبعة اتجاه "القاهرة _ 6 أكتوبر"، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وبصحبتهم سيارة إسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلابها ونتج عن ذلك إصابة السائق، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر وتم استعدال السيارة ورفع الحمولة بالكامل، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الطريق الدائري انقلاب سيارة سيارة إسعاف أعلى الطريق الأوسطي الطريق الاوسطي

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