إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل على الطريق الأوسطي

أصيب شخص في انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط أعلى الطريق الأوسطي، قبل محور الضبعة اتجاه "القاهرة _ 6 أكتوبر"، ونقل المصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالزلط أعلى الطريق الدائري الأوسطى قبل محور الضبعة اتجاه "القاهرة _ 6 أكتوبر"، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وبصحبتهم سيارة إسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلابها ونتج عن ذلك إصابة السائق، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر وتم استعدال السيارة ورفع الحمولة بالكامل، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.