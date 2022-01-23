العراق: 4931 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت العراق، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان أنها سجلت 4931 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2000 شخص للشفاء".

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 4 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 37428".

وسجل العراق أمس 4884 إصابة بكورونا، قابلتها 6 حالات وفاة.

وعلى سياق اخر وجهت وزارة التربية العراقية ، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرار مجلس الوزراء الخاصة بلقاح كوفيد - 19.

وقالت الوزارة في بيان، يجب حث الملاكات التدريسية والتعليمية والوظائف الإدارية الأخرى وابنائنا الطلبة بضرورة اخذ الجرعات بلقاح (كوفيد 19) والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وتوجيه الاشراف التربوي والاختصاصي بمتابعة المدارس فيما يخص هذا الشأن وتثبيت ذلك في سجلات الزيارات الاشرافية، على أن لا يسمح للمراجعين والموظفين بمراجعة مفاصل دوائركم الا بعد ابراز بطاقة التلقيح مع التقيد بإرتداء الكمامات واستخدام المعقمات".

وأشارت الوزارة الى ان "الحصول على التطعيم اللازم يشكل وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في بناء الحماية المجتمعية ضد "كوفيد-19"، معربةً عن شكرها وامتنانها "للكوادر الصحية والجيش الابيض في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين".

ويذكر انه جدت دراسة جديدة أن لقاح كورونا بات أقل فاعلية في الوقاية من العدوى، إلا أنه لا يزال يقلل من خطر الإصابة بأعراض خطيرة.

وأكدت دراسة جديدة أعدتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أن اللقاحات المتوفرة حالياً لمواجهة فيروس كورونا المستجد باتت أقل فاعلية في الوقاية من العدوى بعد ظهور المتغير "أوميكرون"، ولكنها لا تزال تقلل من خطر الإصابة بأعراض خطيرة بين أولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل، وأولئك الذين تلقوا جرعات معززة، وفقاً لموقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي.