الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

حبس المتهمين بسرقة هاتف خالد الغندور

خالد الغندور
خالد الغندور

أمر كريم مجدي، وكيل نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، حبس شابين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة هاتف محمول الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أعلى الطريق الدائري، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغ الإعلامى خالد الغندور لاعب نادى الزمالك السابق، يفيد أنه أثناء رجوعه من مدينة نصر وأثناء سيره أعلى دائري المعادي، تفاجأ بشخص يفتح باب السيارة ويخطف هاتفه المحمول، ثم قفز على الحاجز واستقل دراجة نارية مع صديقه وفر هارباً.

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين "أ.م" ويبلغ من العمر 25 سنة والثانى "م.س" 28 سنة، قاما بإرتكاب الواقعة بأسلوب الخطف، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكيل نيابة مصر القديمة الجزئية التحقيقات الطريق الدائري لاعب الزمالك السابق الإعلامي خالد الغندور قسم شرطة مصر القديمة

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