الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حالتها الصحية استقرت.. جامعة أسيوط تجري عملية جراحية دقيقة في المخ لطفلة

اثناء إجراء العملية
اثناء إجراء العملية الجراحية

قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أنه يتابع الحالة الصحية للطفلة داليا والتي تبلغ من العمر 5 أعوام بشكل شخصي، كاشفاً أنهاحالياً فى غرفة العناية المركزة وحالتها مستقرة بعد انتهاء الفريق الطبى بالمستشفى الجامعى للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، من إجراء عملية جراحية دقيقة لها فى المخ  استغرقت 4 ساعات والتي أجريت صباح اليوم.

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 من جهته أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن رئيس الجامعة أصدر توجيهاته بالإسراع في إجراء الجراحة للطفلة على نحو عاجل فور رصد استغاثات والد الطفلة، وبالفعل تم التواصل مع الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط وذلك للوصول إلى أسرة الطفلة وتم بالفعل استقبالها، ظهر أمس السبت، بمستشفى العصبية والنفسية فى تمام الساعة الثانية ظهراً.

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وأشار الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية أن الطفلة داليا محمد رمزي من قرية العصارة مركز الفتح، تعانى من ورم متعدد خبيث في المخ في حالة حرجة مما استدعى عملية جراحية لإزالة الورم.
وأضاف الدكتور محمد عبد الباسط خلاف/ مدير المستشفى الجامعي للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، أن الطفلة خرجت منذ قليل بعد إجراء عملية دقيقة في المخ لإزالة الورم والتي بدأت في الساعة التاسعة صباحاً صباح اليوم الأحد وذلك على يد فريق طبي متخصص يضم 7 أفراد من أساتذة جراحة المخ والأعصاب والتخدير ومعاونيهم إلى جانب طاقم التمريض ، نافياً أن ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي أن العملية قد تأجلت من قبل مؤكداً أن الموعد المحدد للعملية كان الخميس القادم 26 يناير، ولكن كانت هناك محاولات للتعجيل في الموعد وإجرائها في موعد بديل لأي عملية أخرى مؤجلة.

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