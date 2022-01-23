«الداخلية»: تفكيك 120 بؤرة إرهابية وانخفاض معدل الجريمة الجنائية خلال عام

قدمت وزارة الداخلية عرضًا لجهودها خلال عام، في مواجهة الجريمة بشتى صورها وذلك بحفل عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي، حيث نجحت في تفكيك 120 بؤرة إرهابية، وضبط 38 عبوة متفجرة، والقضاء على الجريمة الجنائية وانخفاض معدلها بنسبة 13%.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من كبار رجال الدولة.

كان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وعزفت فرقة موسيقى الشرطة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد، فيما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

وتوسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود توفيق، ضمت أعضاء المجلس الأعلى للشرطة.