البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

خسرت أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.3 مليار جنيه لدى منتصف تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أغلبية أسهم السوق خاصة الكبرى منها، على خلفية التراجعات التي أصابت أسواق الأسهم العالمية نهاية الأسبوع الماضي بقيادة الأسواق الأمريكية، في ظل تجدد المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 753.6 مليار جنيه، مقابل 756.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 76. 0%، بما يعادل 89.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 11642 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 29. 0%، بما يعادل 6.24 نقطة خسارة، ليصل الى مستوى 2202.5 نقطة، ما ساهم في انخفاض المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 42. 0%، بما يعادل 13.5 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 3218.46 نقطة، وسط تداولات زهيدة لم تتجاوز قيمتها نحو 225.5 مليون جنيه فقط على الأسهم، وذلك بالتعامل على حوالي 81.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 13 ألف صفقة بيع وشراء.