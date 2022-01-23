النيابة تطلب التحريات في مصرع سيدة انهار مسكنها عليها بالدقهلية

أمرت النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة سيدة مُسنة انهار عليها مسكنها في منزل قديم بمدينة ميت غمر، وتسليم الجثة لذويها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



و تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بانهيار سقف منزل قديم على سيدة مسنة بحارة اليهود بمدينة ميت غمر، وعلى الفور، انتقلت قوات الدفاع المدني، ومسؤولى مجلس المدينة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المنزل على مساحة 60 متر وقديم، وكانت تقطنها سيدة مسنة كفيفة، ولقيت مصرعها تحت الأنقاض.



وجرى استخراج الجثمان من أسفل المنزل، وفحص أوراق المنزل وبيان إذ كان صادر له قرار إزالة أم لا، وجارى فصل الخدمات عن المنزل، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.