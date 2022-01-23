الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر حادث سير بالبحيرة

تصادم بين سيارتين
تصادم بين سيارتين

أصيب 4 أفراد من عائلة واحدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "الخطاطبة"، أمام قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الخطاطبة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري توناية بطريق الخطاطبة أمام قرية الطيرية بدائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من: "إبراهيم حماده ابراهيم شعت، 19 عامًا، حمادة إبراهيم شعت، 45 عامًا، فاطمة حمادة إبراهيم، 5 سنوات، دعاء السيد عبد العزيز شعت، 30 عامًا"، وجميعهم من قرية أبسوم الشرقية التابعة لمركز كوم حمادة، جاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

محافظة الداخلية مستشفى الشرقية وزير الداخلية السكة الحديد حادث تصادم

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وائل لطفي

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