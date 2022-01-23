التحفظ على «هيروين وحشيش» وبندقية خرطوش مضبوطين مع عاطل في المرج

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من القبض على مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة ، والأسلحة النارية في منطقة المرج.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحـث قسـم شـرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضـبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدرى الهيروين والحشيش، 1920 قرص مخدر، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة، 3 سلاح أبيض "مطواة"، ميزان حساس.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.