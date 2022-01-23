الأحد 23 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على «هيروين وحشيش» وبندقية خرطوش مضبوطين مع عاطل في المرج

مخدرات
مخدرات

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من القبض على مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة ، والأسلحة النارية في منطقة المرج.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحـث قسـم شـرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضـبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار- كمية من مخدرى الهيروين والحشيش، 1920 قرص مخدر، مبلغ مالى، 5 هواتف محمولة، 3 سلاح أبيض "مطواة"، ميزان حساس.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة الأسلحة النارية المواد المخدرة مسجل خطر القبض منطقة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«الداخلية»: تفكيك 120 بؤرة إرهابية وانخفاض معدل الجريمة الجنائية خلال عام

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد توضح خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

أبطال وصناع «الاختيار 2» يستعرضون تجربة العمل باحتفالية عيد الشرطة

مصرع 4 وإصابة 18 بحادث تصادم مروّع فى الفيوم

ضبط لصين سرقا هاتف خالد الغندور.. سعره 32 ألف جنيه

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

د.أحمد الخميسى

الترجمة إلى العامية بين الجهل والتعمد

ماجد حبته

جيمس بوند الأسمر!

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تقر تشكيل لجنة تحقيق فى قضية الغواصات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الاحتلال

هزة أرضية تضرب شمال إسرائيل