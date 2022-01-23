الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسئول مصنع جوارب بخامات مجهولة فى السلام

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسئول عن مصنع جوارب كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لقيامه باستغلال المصنع عمله فى تصنيع كميات كبيرة من الجوارب مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر، واستخدام علامات تجارية لماركات عالمية "مقلدة" بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على «714000 جورب مدون عليه علامات تجارية مختلفة- كمية من الخيوط المستخدمة فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات وماكينات التصنيع».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث التموين مديرية امن القاهرة مصنع جوارب تصنيع كميات كبيرة جمهور المستهلكين ماكينات التصنيع

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