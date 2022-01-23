زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته لاعتراضها على مساعدة أرملة شقيقه

تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بإثبات نشوز زوجته لرفضها العودة لسكن الزوجية.

وقال “ماهر. ح” فى دعواه التي تحمل رقم 5832 لسنة 2021 لم أتخيل يومًا بأن تنتهي حياتنا الزوجية بعد قصة الحب التي عشناها سويًا والعشرة التى استمرت لمدة سبع سنوات داخل محاكم الأسرة.

فتزوجتها بعد قصة حب كبيرة وأثمر زواجنا عن إنجاب 3 بنات وكانت حياتنا مستقرة للغاية، حتى أصيب شقيقي الوحيد في حادث سيارة وأسفرت إصابته عن فشل كلوي واضطراره للغسيل ثلاث مرات أسبوعيًا لكن تدهورت حالته وتوفي.

وأضاف الزوج: لم تمتلك زوجة شقيقي سوى معاش بسيط للغاية وكانت في حاجة للمساعدة في الإنفاق على أبنائها الثلاثة، فكنت أرسل لها مع والدي مبلغ مالي شهريًا بالإضافة إلى إرسال مبلغ مالي فى المناسبات والأعياد واستمر هذا الوضع لمدة سنة دون علم زوجتي.

وتابع ماهر: علمت زوجتي بمحض الصدفة إرسال هذه المبالغ لأرملة شقيقي فتشاجرت وغضبت وطلبت مني منع هذه الأموال مبررة بأن بناتنا أولى بكل هذا، فنشبت بيننا مشاجرة كبيرة انتهت بتركها منزل الزوجية ورفضت الرجوع، حاولت معها بكل الطرق لكن بلا جدوى وأخيرًا حررت ضدي دعاوى قضائية تطالب بنفقتها لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية ضدها وإثبات نشوزها.