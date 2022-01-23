الأحد 23 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشيد بدور صندوق تحيا مصر في الكشف الطبي والمجاني للأهالي

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الإهتمام بتوفير الرعاية المتكاملة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية هو ما تسعى دائماً أجهزة المحافظة لتنفيذه لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، وخاصة للأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق النائية والمحرومة.

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أشار محافظ أسوان إلى أنه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر تم على مدار يومين تنظيم فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين بالمجان وذلك داخل جمعية تنمية المجتمع بمدينة نصر النوبة حيث نجحت القافلة فى إجراء الكشف الطبى لنحو 1000 حالة، بجانب إجراء عمليات المياه البيضاء لـ 120 حالة، بجانب صرف 460 نظارة طبية.

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وقد أشاد اللواء أشرف عطية، بدور صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة المصرية لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية والتى تستهدف جميع المواطنين المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً على أن هناك تعاون مستمر ومتواصل مع صندوق تحيا مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى قطاعات العمل العام المختلفة على أرض المحافظة، فضلاً عن توفير الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً إجتماعياً وصحياً، ومشروعات التمكين الإقتصادي للشباب والمرأة المعيلة وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى.

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