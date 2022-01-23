الأحد 23 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات لإزالة 178 حالة تعدٍ على المجارى المائية والمصارف

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على المجارى المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية لصيانة المجاري المائية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 178 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "أسيوط - الدقهلية - دمياط - القليوبية - المنوفية - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جانبه أكد المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، مواصلة التصدي لجميع أنواع وأحجام التعديات، وأيضًا مواصلة حملات الإزالة المكبرة لكافة المخالفات على مجرى النيل وفرعيه، والرياحات والمجاري المائية بكافة المحافظات للوصول إلى نيل بلا تعديات أو ملوثات.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية لـ"الدستور"، إلى أن الحملات الموسعة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على موارد المياه المتاحة وحسن استغلالها في الأنشطة الزراعية والاقتصادية المتعددة، مشيراً إلى المتابعة اليومية لكافة المجارى المائية والرياحات لمنع إلقاء القمامة والملوثات لعدم إعاقة وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية والمستصلحة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الشابوري، أنه تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل خلال فترة ستة أشهر، لمواجهة جميع أنواع التعديات والمخالفات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإزالتها على نفقة المتعدين، وذلك باعتبار نهر النيل مصدر المياه الرئيسي.

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