سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-1-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، خلال فترة التعاملات اليوم الأحد، أول أيام العمل الرسمية عقب الإجازة الأسبوعية، حيث بلغ 15,71 جنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، كشفت عمليات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك بمختلف محافظات الجمهورية، خاصةً مع قيامها بتوفير الدولار للعملاء يوميًا لتصريف أعمالهم الاقتصادية والتجارية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ،اليوم الأحد ، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار للشراء والبيع في بنك القاهرة

كما كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وايضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما هيمن الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وايضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

كذلك، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,76 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.