الأحد 23 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة ما بعد كورونا».. كاتب جديد للباحث محمد ريان

ثقافة ما بعد كورونا
ثقافة ما بعد كورونا

 صدر حديثًا للكاتب محمد سيد ريان، الباحث في مجال الثقافة الرقمية، كتاب جديد بعنوان "ثقافة ما بعد كورونا.. الفيروسات الثقافية المواجهة والعلاج والطريق نحو المستقبل" عن دار مؤمنون بلا حدود ببيروت. 

ويذكر المؤلف أنّ كورونا نموذج للأزمات الكبيرة -إن لم يكن أكبرهـا- فكان لا بدّ أن نفهم ما حدث حتّى نتمكن من صياغة مشروع ثقافي في عصر يتغير كلَّ بضع لحظات نحو مستقبل غیر معلوم بالضرورة، ولكنّه مطلوب للتعرف عليه.

وقد حاولت في هذا الكتاب تناول القضية الثقافية في ظل الأزمة الحالية، وتم التركيز على الأبعاد المختلفة لمداخل الموضوع المطروح؛ كقضية الثقافة في ظل مفهـوم جدید مغاير؛ وهـو وسائل التّباعـد الاجتماعي التي أفرزتهـا بشـدة الأزمة الأخيرة؛ خاصة في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وطغيـان نمـاذج مؤثرة في مجالات عديدة مثل العمل عن بعد والتعليم والتثقيف عن بعد. 

ولأن الثقافة نفسها بمكوناتها الداخلية تواجه أزمة قديمـة تضاعفت مع التأثيرات الحالية؛ فقد وجب الربط بين أزمة الثقافة وثقافة الأزمة، فكلاهما إفراز طبيعي لمـا نعانيه في المجالات الاجتماعية والثقافية. 

يناقش الكتاب فيروسات ثقافية عديدة تزداد يومًا بعـد يـوم، وتزداد معها كلّ الأضرار والمخاطر التي تحيط بنا من كل اتجاه، مشكلات فكرية عديدة نحتاج فيها إلى مصارحة الـذات، وقضايا ثقافية مسكوت عنها ينبغي أن نبحث فيها ولا نتركها، أو نتجنّبها في هذا الزمن الصعب، الكتاب لا يجعلك تشاهد مشكلات وأزمات فقط، ولكن يضع حلولًا، ومخارج كثيرة نحو مستقبل ثقافي آمن.

جدير بالذكر، أن الكتاب هو استكمال لمشروع ثقافي للمؤلف وصدر له من قبل " تسويق المنتج الثقافي في عصر الثقافة الرقمية "، و "السياسة الثقافية في عهد ثروت عكاشة "، و "القوة الناعمة .. الكنز المصري" .

ثقافة ما بعد كورونا الفيروسات الثقافية محمد سيد ريان مجال الثقافة الرقمية دار مؤمنون بلا حدود

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