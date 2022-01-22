النيابة تستعلم عن حالة مصابي انفجار أنبوبة بوتاجاز دسوق

تباشر النيابة التحقيقات في واقعة إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بقرية شباس بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، واستعلمت عن حالة المصابين لاستبيان مدى إمكانية سؤالهم.

وأصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، بسبب انفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام وتحويلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لإصابتهم بحروق تراوحت ما بين 60% لـ 70%.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق؛ وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة العمليات بمديرية الصحة بوصول استقبال مستشفى دسوق العام 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة غاز، نقلتهم سيارات الإسعاف.

تبين من التقرير الطبي إصابة محمد عبد الرؤوف عبد الفتاح، 36 سنة، بحروق متفرقة بالجسم 60٪ تحويل كفرالشيخ العام، عبد الرؤوف عبد الفتاح 70 سنة بحروق متفرقة بالجسم 36٪، دعاء على عبد الفتاح، 22 سنة، حروق متفرقة بالجسم 30٪، سلمي محمد عبدالرؤوف، 6 شهور، حروق متفرقة بالجسم 60٪، وتم تحويل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.