إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار «أنبوبة» بدسوق

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، في انفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق؛ وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة العمليات بمديرية الصحة، بوصول استقبال مستشفى دسوق العام 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة غاز، نقلتهم سيارات الإسعاف.

وتبين من التقرير الطبي إصابة “محمد عبد الرؤوف عبد الفتاح، 36 سنة”، بحروق متفرقة بالجسد، "عبدالرؤوف عبد الفتاح ولي الدين 70سنه"، بحروق متفرقة بالجسم، و"دعاء على عبد الفتاح، 22 سنة"، بحروق متفرقة بالجسم، و"سلمي محمد عبدالرؤوف، 6 شهور"، حروق متفرقة بالجسم، وتم تحويل المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.