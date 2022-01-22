السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: نتوقع استفزازات عسكرية من واشنطن وكييف

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت، إن موسكو تتوقع استفزازات من الولايات المتحدة و أوكرانيا، مشيرة إلى أنه بلادها "لا تستبعد الاستفزازات العسكرية".

وتعليقا على مزاعم وكالة "بلومبرج" الأمريكية، حول طلب الرئيس الصيني، شي جين بينج، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "عدم مهاجمة أوكرانيا" خلال الألعاب الأولمبية، قالت زاخاروفا في تصريحات:"هذه لم تعد مادة إعلامية مزيفة.. هذه عملية إعلامية خاصة للأجهزة الأمريكية ذات الصلة تمت بمساعدة هذه الوسيلة الإعلامية [في إشارة لبلومبرج]".

أضافت أن موسكو تتوقع استفزازات إعلامية ولا تستبعد أن تكون هناك استفزازات عسكرية من الولايات المتحدة و كييف عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين.

في السياق، استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفيرة الألمانية في أوكرانيا، أنكا فيلدهوسن، بسبب تصريحات قائد البحرية الألمانية كاي أكيم شونباخ حول شبه جزيرة القرم.

ورفضت وزارة الخارجية الأوكرانية تصريحات قائد البحرية الألمانية، بأن أوكرانيا فقدت شبه جزيرة القرم إلى الأبد، واصفةً إياها بأنها "غير مقبولة قطعًا"، و طالبت الحكومة الألمانية بدحضها علانيةً- و فقا لما نقلته صحيفة بيلد الألمانية اليوم.

وأفادت السفارة الأمريكية في كييف بأن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة وصلت إلى أوكرانيا الليلة الماضية.

وأعربت أوكرانيا عن استيائها بسبب رفض ألمانيا تزويدها بأسلحة دفاعية حيث قالت: "نعرب عن خيبة أملنا العميقة من موقف الحكومة الألمانية بشأن عدم منح أسلحة دفاعية لأوكرانيا".

كان قائد البحرية الألمانية الأدميرال كاي أكيم شونباخ قد صرح بأن أوكرانيا فقدت القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، و أن شبه الجزيرة لن تعود إليها أبدًا، كما قال إنه يعتقد أن روسيا دولة مهمة ومن الضروري الحفاظ على الحوار معها.

وزارة الخارجية الروسية موسكو الاستفزازات الولايات المتحدة أوكرانيا

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وائل لطفي

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