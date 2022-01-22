السبت 22 يناير 2022
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الكرازة

«إيبارشية أسيوط» تحتفل بقداس السيامة لـ جوزيف اليسوعي

إيبارشية أسيوط
إيبارشية أسيوط

تحتفل الرهبنة اليسوعية في الشرق الأدنى والمغرب العربي بقداس السيامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي فوزي عطية جرجس، برئاسة الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وذلك الأربعاء الموافق الثاني من فبراير الحادية عشرة صباحًا بكاتدرائية أم المحبة الإلهية للأقباط الكاثوليك بأسيوط.

تأتي هذه السيامة الكهنوتية في إطار سعي الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، للتوسع الرعوي في سيامة كهنة جدد بمختلف الإيبارشيات.

وتستعد الكنيسة الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار 3 أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس أو الصوم الخمسيني، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

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