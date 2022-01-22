السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض دعوى إلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ40 في الفنادق

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا يقضي بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن، والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

كما طالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والسياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها، بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور وإلغاء العراقيل.

وأكدت الدعوى أنه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجيء المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها، بمنع ورفض قبول اقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند اتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".

وأضافت الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11، وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأى سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.

محكمة القضاء الإداري مجلس التعاون الخليجي مجلس الدولة وزارة الداخلية وزارة السياحة الحقوق الدستورية جميع المجالات النساء المصريات حجوزات الفنادق

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