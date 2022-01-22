السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الداخلية الليبية» تضبط ترسانة أسلحة خلال مداهمة في زليتن (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، ضبط مصنع ومحل لبيع الأسلحة الآلية والعسكرية، في زليتن، خلال مداهمة في المدينة.

وقالت  الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن، تلقى معلومات مفادها وجود محال بالمدينة لبيع الأسلحة والذخائر.

ووفق البيان، باشر أعضاء قسم البحث الجنائي، عمليات التحري وجمع المعلومات، وبعد التأكد من صحتها أُخطرت النيابة العامة وأُخذ الإذن بمداهمة المحل.

ولفت البيان إلى العثور خلال المداهمة على أسلحة «بي كي تي، وكلاشنيكوف، وقواذف آر. بي. جي، وبنادق صيد، ومسدسات، وذخائر، وبدل ورتب عسكرية، وألعاب نارية»، بالإضافة إلى مصنع أسلحة وغيرها من المعدات الأخرى.

وأكدت الوزارة ضبط مجموعة من الأشخاص المتهمين خلال المداهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

حكومة الوحدة الوطنية زليتن مداهمة وزارة الداخلية البحث الجنائي مديرية أمن زليتن

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