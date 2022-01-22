محافظ قنا يشارك وزيرة التضامن في افتتاح مستشفى بالأقصر

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بحضور اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، وعدد من رواد العمل المجتمعي والقيادات التنفيذية والشعبية والإعلاميين.

وعقب الإفتتاح تفقدت وزيرة التضامن ومحافظىّ قنا والأقصر أقسام المستشفى، مشيدةً بمستوى التجهيزات، مشيرةً إلى أن افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الفعال فى المشاركة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وذلك من منطلق دورها الوطنى والايجابى فى توفير الرعاية المجتمعية ومساهمتها فى خدمة أبناء الوطن.



وأعرب محافظ قنا عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح هذا الصرح الطبى الذى سيساهم في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال في جنوب صعيد مصر بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج بالمجان.

وأضاف الداودي أن المستشفى سوف يرفع عن الأطفال وأسرهم عبء التنقل من الصعيد إلى القاهرة، داعيا الله أن يبارك هذا العمل الخيرى وأن يمن على أبنائنا المرضى بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان أن المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال تم تجهيزها لتشمل قسم الاقامة الداخلية، قسم الطوارئ، قسم الرعاية المركزة، وتم تزويدها بأحدث الاجهزة الطبية ومن بينها جهاز المعجل الخطى، وجهاز الأشعة المقطعية المحاكى، أجهزة تخدير متوافقة مع جهاز الرنين المغناطيسى، أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية متوافقة مع جهاز الرنين المغناطيسى بالإضافة إلى مضخات الحقن ومضخات المحاليل وأجهزة الأشعة المتنقلة، وكراسى العلاج الكيماوي، وذلك بهدف توفير كافة احتياجات مرضى الأورام من الأطفال، لتكتمل بذلك أضخم منظومة طبية لعلاج الأورام بصعيد مصر.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الكبار عام ٢٠١٦، لتقديم العلاج المجانى لكافة مرضى الأورام لاسيما أبناء محافظات الصعيد (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد، بتعداد سكانى يتخطى 15 مليون نسمة، بسعة 185 سريرا وتضم (4 غرف عمليات – قسم طوارئ – عيادات خارجية – قسم اقامة داخلية – رعاية مركزة – قسم أشعة تشخيصية – الطب النووى – 2 غرفة علاج اشعاعى – وحدة العلاج الكيماوى بسعة 125 كرسى علاج كيماوى – وحدة مناظير – معامل مركزية – معمل باثولجى – بنك الدم – صيدلية إكلينيكية – صيدلية تحضير كيماوى – وحدة تعقيم مركزى – مغسلة – مطبخ رئيسى – غسيل كلوى لمرضى الأورام ) ، كما تم إفتتاح المرحلة الأولى من مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالمجان فى فبراير 2021 ، و تضم عيادات خارجية ، قسم علاج داخلى ، قسم علاج اليوم الواحد ، وتم تجهيزها بأجهزة سرائر مرضى وأجهزة مراقبة وظائف حيوية ، وأجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى مضخات الحقن و أجهزة رسم القلب.