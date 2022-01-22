السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تكشف إرشادات حماية الطلاب كورونا خلال الامتحانات

طلاب
طلاب

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إنفوجراف، عن بعض الإرشادات التي يجب على الطلاب الالتزام بها أثناء فترة الامتحانات، لحمايتهم من عدوى فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة على ضرورة غسل اليدين طول اليوم أو عند لمس أى مواد غريبة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

ونصحت بضرورة ترك مسافة بينك وبين أصدقائك بمسافة لا تقل عن متر، وعدم مشاركة الأصدقاء أدواتهم الشخصية، وتطهير اليدين بالكحول بشكل مباشر.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 1800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 341059 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 406926 من ضمنهم 341059 حالة تم شفاؤها، و 22289 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف
 

الهيئة العامة للرعاية الصحية الارشادات الطلاب فترة الإمتحانات حمايتهم عدوي فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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