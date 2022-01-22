السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث أسوان تكثف جهودها للكشف عن ملابسات جريمة قتل شاب بمنطقة البشارية

جثة
جثة

تكثف أجهزة البحث الجنائى بأسوان، من جهودها للكشف عن ملابسات العثور على جثة مجهولة، اليوم السبت، لشاب لقى مصرعه طعنًا بمنطقة الرقبة بالقرب من منطقة البشارية وسط مدينة أسوان.

ودلت التحريات الأمنية، أن الشاب فى العقد الثانى من العمر وتعرض إلى طعن بآلة حادة بمنطقة الرقبة، أودت بحياته فى الحال، فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي بالتنسيق مع مباحث قسم أول أسوان تحت إشراف المقدم محمود الباجا رئيس المباحث جهودها للكشف عن تفاصيل الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

النيابة العامة البحث الجنائي العثور على جثة أجهزة البحث الجنائى العثور علي جثة مجهولة ملابسات العثور على جثة محضر بالواقعة

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