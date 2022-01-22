إزالة 6 حالات تعدٍ في 4 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة الـ19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا، مؤكدًا التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز؛ حوش عيسى، رشيد، إيتاي البارود، ودمنهور، عن إزالة 6 حالات تعدٍ على مساحة 1155 م٢ عبارة عن، إزالة حالة تعدٍ بالمهد على مساحة 365 م٢ بحوش عيسى، وإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 360 م٢عبارة عن شدات خشبية بنطاق قرى محلة الأمير والساحل وادفينا برشيد.

كما قامت الحملة بإزالة مبنى مخالف بالطوب الأبيض بمساحة 300 م٢ بنطاق مجلس قرية قليشان بإيتاي البارود، عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض، وإيقاف أعمال شدة خشبية بمساحة 130 م بقرية زاوية غزال بدمنهور.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.