المؤبد لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي وحضور عمرو عبد الصبور وكيل النائب العام وأمانة سر أشرف حسن بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد عن واقعة خطف الطفل المجني عليه وهتك عرضه بالإكراه وبالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات عن واقعة احرازه جوهر الحشيش المخدر وعقابه بالسجن لمدة سنة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عن واقعة احرازه السلاح الناري بدون ترخيص.

وكان المتهم قد قام بخطف طفل يبلغ من العمر أربعة عشر عاما بالإكراه بأن استوقفه مشهرا لسلاح أبيض ( سكين ) واقتاده عنوة إلى مسكنه مهددا إياه بإلحاق أذى بدني به وقام على إثر ذلك بهتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن أشهر سلاح أبيض ( سكين ) وحسر عنه ملابسه وتلمس بقضيبه الذكري دبره حتى أمنى عليه مهددا إياه بالإيذاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وكان ذلك حال تعاطيه جوهر الحشيش المخدر و إجباره المجني عليه بطريق الإكراه إلى تعاطي جوهر الحشيش المخدر واحرازه سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الشخصية ، واكدت تحريات فرع البحث الجنائي بالقليوبية على صحة الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد قامت بمعاينة مسكن المتهم فعثر وكيل النيابة على عدد ٤ قطع من جوهر الحشيش المخدر بمسكنه وكذا سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) عيار ١٢ كامل وصالح للاستعمال كما ثبت بتقرير الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من ملاءة السرير من بصمة المتهم وايجابية عينة البول للمتهم والمجني عليه لجوهر الحشيش المخدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق متصل، قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد الرفاعي محمد وعضوية كلاً من المستشار عماد فتحي حلمي ويصا و الدكتور مصطفى خلف محمد أمين وأمانة سر مينا عوض ميخائيل بالتصديق على حكم الإعدام بعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية بإعدام نجار مسلح بتهمة قتل عامل طعنا بالسكين بدائرة مركز الخانكة.

وكان المستشار فخرى خيرى المحامى العام لنيابات شمال بنها قد أحال المتهم " احمد ياسين احمد " 20 " محبوس " لمحكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه " أحمد السيد محمد قنديل " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله ، فوضع مخططا للخلاص منه و وأنفذه بأن أعد لذلك الغرض سلاح أبيض " سكين" و أنتظره بالمكان الذى ايقن سلفاً مروره منه ، وما أن أبصره حتى استوقفه توصيله لمقصده واستدرجه إلى إحدى المناطق النائية وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الأبيض بمختلف أنحاء جسده فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد عثور الاهالى على جثة أحد الاشخاص به عدة طعنات متفرقة وانتقلت قوة أمنية وتبين ان الجثة لشخص يدعى " احمد السيد محمد " عامل وتم نقله للمستشفى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجار مسلح قام باستدراج المجنى عليه وطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته والقى القبض على المتهم واحيل للنيابةفامرت بحبسة وتقديمة للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمه السابق.