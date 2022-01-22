السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولى يحذر: الجائحة ستوثر على النمو العالمى العام المقبل

البنك الدولي
البنك الدولي

من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 4.1% في عام 2022، مما يعكس استمرار موجات جائحة كورونا، وانحسار الدعم المتاح من المالية العامة، واستمرار الاختناقات على جانب العرض. 

ورغم توقع عودة مستويات الناتج والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة في العام المقبل إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل الجائحة، فإنها ستظل أقل بكثير في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. 

وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحيطة بالآفاق الاقتصادية ظهور موجات جديدة متزامنة للجائحة، واستمرار تعطل الإمدادات، وخروج توقعات التضخم بعيداً عن المستهدف في الأجل الطويل، والضغوط المالية غير المتوقعة، والكوارث المحتملة ذات الصلة بالمناخ.

ويواجه واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحديات ارتفاع الضغوط التضخمية وضيق الحيز المالي. وعلى المدى الأطول، سيتعين على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مواصلة الإصلاحات التي تخفف من حدة التأثر بصدمات السلع الأولية، وتحد من أوجه التفاوت وعدم المساواة، وتعزز التأهب لمواجهة الأزمات.

وفى التوقعات الإقليمية أكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يعود النمو في معظم مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2022-2023 إلى متوسط المعدلات السائدة خلال العقد السابق لظهور الجائحة. لكن وتيرة النمو لن تكون كافية للتعويض  عن الانتكاسات التي شهدها الناتج في أثناء الجائحة.

 وبحلول عام 2023، ومن المتوقع أن يظل الناتج أقل من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة في جميع مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خلافاً لما عليه الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث يُتوقع سد الفجوة.

 وستكون أوروبا وآسيا الوسطى أقرب منطقة إلى مسارها قبل الجائحة، في حين ستكون جنوب آسيا الأكثر بُعدا عنه. 

وتميل المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصادي الإقليمي نحو الهبوط، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس كورونا، وبطء التقدم في معدلات التطعيم، والضغوط المالية، وانخفاض أسعار السلع الأولية عما كان متوقعا، والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية، وانعدام الأمن الغذائي، والاضطرابات والأضرار الناجمة عن الأحوال المناخية بالغة الشدّة.

وفى شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 5.1% في 2022 قبل أن يتحسن قليلا إلى 5.2% في 2023.

وفى أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 3.0% في 2022 و2.9% في 2023.

وبأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 2.6% في 2022 قبل أن يتحسن قليلا إلى 2.7% في 2023.

وبالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 4.4% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2023.

وبجنوب آسيا من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 7.6% في 2022 قبل أن ينخفض إلى 6.0% في 2023.  

وبأفريقيا جنوب الصحراء من المتوقع أن يتحسَّن قليلا معدل النمو إلى 3.6% في 2022 ثم يواصل ارتفاعه ليصل إلى 3.8% في 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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